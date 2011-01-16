Ветле Шостад Кристиансен: «Мне кажется, Логинов не знает и половины о том, что принимал. Наверное, его попросили тренеры или кто-то еще»

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен поделился мнением насчет критики в адрес россиянина , связанной с нарушением антидопинговых правил в сезоне-2013/14.

«Мне кажется, он не знает и половины о том, что принимал. Думаю, что это, наверное, тренеры, кто-то из аппарата поддержки, Бог знает какие люди из его окружения попросили его что-то принять. Он думал, что это что-то нормальное, но, очевидно, это было не так.

Я вижу, как безумно тяжело ему приходится во время гонок. И хотя я тоже злюсь, но в то же время мне за него грустно», – сказал Кристиансен в эфире программы Dagsrevyen норвежского телеканала NRK.

Молчание Логинова и есть ответ, кто виноват в допинге. А с Фуркадом пора что-то решать

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