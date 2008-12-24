Губерниев – вице-президенту IBU: «Мне наплевать, кто и что там думает. Так что, дорогой пан Гамза, идите вы…»

Российский телекомментатор ответил на критику со стороны вице-президента Международного союза биатлонистов ( ) Иржи Гамзы.

«Я с ним виделся один раз! На этапе Кубка мира в Поклюке. Где он повторил пресс-релиз. Я с ним даже не общался больше. Но, дорогой пан Гамза, я прекрасно понимаю, что у вас такие слабенькие комментаторы биатлона, что вы постоянно думаете о том, что же там сказал русский парень. Вы можете пройти мимо, а потом за глаза что-то говорить. Скажите мне все лично.

– Еще его цитата: «Вы вредите российскому и мировому биатлону».

– Прекрасно. Мне кажется, по реакции мы сейчас примерно на одном уровне с Дональдом Трампом. Он там никак с Конгрессом договориться не может, а я тут с Гамзой. Компания хорошая. У меня, правда, проблема с точки зрения Мелании, но все знают, что по качеству женщин Россия впереди всех.

– Вы понимаете, почему от чеха такой негатив по отношению у вас?

– Я говорил в эфире про людей, которые противодействуют российским историям. Понятно, что это Чехия, Швеция, США и Канада. Но в данном случае я имел здоровое сопротивление с нашей стороны и временами близкое к здоровому сопротивление с их стороны. Поэтому мне наплевать, кто и что там думает. У нас демократическое государство. Так что дорогой пан Гамза, идите вы…

Еще раз хочу сказать: «Дорогая Чехия, найдите себе серьезного комментатора, который бы всерьез конкурировал со мной. Хватит бесконечно тырить «Матч ТВ». Он у вас не показывает, идет географическая кодировка, а вы «пиратов» подключаете. И слушаете, что я там сказал!» – отметил Губерниев.

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