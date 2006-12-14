Дмитрий Губерниев: «Гросс говорит, что обвинения в адрес России – ерунда, но не может сказать этого на камеру»

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что бывший тренер мужской сборной России Рикко Гросс считает ерундой допинговые обвинения в адрес российских биатлонистов, участвовавших в .

Накануне Гросс отказался отвечать на вопрос о допинговом скандале с россиянами.

«Глава СБР Владимир Драчев уже прибыл в Австрию, скоро должен появиться и глава , который лечился после перелома ноги. Всем интересно, какие шаги будет предпринимать . Можно ожидать что угодно.

Ни один российский спортсмен еще не был в участке австрийской полиции, так как нужен хороший юрист и переводчик.

Бывший наставник сборной России Рикко Гросс в личных беседах недоумевает от всей ситуации, говорит, что обвинения в адрес российских биатлонистов – полная ерунда. Именно Гросс плотно работал с Логиновым и Гараничевым на чемпионате мира 2017 года.

На камеру он этого не может сказать, так как сейчас он возглавляет сборную Австрии», – сказал Губерниев.

В биатлоне облава? К нашим пришла австрийская полиция, спрашивала про допинг