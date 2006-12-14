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    Дмитрий Губерниев: «Гросс говорит, что обвинения в адрес России – ерунда, но не может сказать этого на камеру»

    Теги Рикко Гросс сборная России допинг СБР Дмитрий Губерниев IBU Владимир Драчев ЧМ-2017 Биатлон

    Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что бывший тренер мужской сборной России Рикко Гросс считает ерундой допинговые обвинения в адрес российских биатлонистов, участвовавших в ЧМ-2017.

    Накануне Гросс отказался отвечать на вопрос о допинговом скандале с россиянами.

    «Глава СБР Владимир Драчев уже прибыл в Австрию, скоро должен появиться и глава IBU, который лечился после перелома ноги. Всем интересно, какие шаги будет предпринимать IBU. Можно ожидать что угодно.

    Ни один российский спортсмен еще не был в участке австрийской полиции, так как нужен хороший юрист и переводчик.

    Бывший наставник сборной России Рикко Гросс в личных беседах недоумевает от всей ситуации, говорит, что обвинения в адрес российских биатлонистов – полная ерунда. Именно Гросс плотно работал с Логиновым и Гараничевым на чемпионате мира 2017 года.

    На камеру он этого не может сказать, так как сейчас он возглавляет сборную Австрии», – сказал Губерниев.

    В биатлоне облава? К нашим пришла австрийская полиция, спрашивала про допинг

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