Дмитрий Губерниев: «Гросс говорит, что обвинения в адрес России – ерунда, но не может сказать этого на камеру»

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что бывший тренер мужской сборной России Рикко Гросс считает ерундой допинговые обвинения в адрес российских биатлонистов, участвовавших в ЧМ-2017.
Накануне Гросс отказался отвечать на вопрос о допинговом скандале с россиянами.
«Глава СБР Владимир Драчев уже прибыл в Австрию, скоро должен появиться и глава IBU, который лечился после перелома ноги. Всем интересно, какие шаги будет предпринимать IBU. Можно ожидать что угодно.
Ни один российский спортсмен еще не был в участке австрийской полиции, так как нужен хороший юрист и переводчик.
Бывший наставник сборной России Рикко Гросс в личных беседах недоумевает от всей ситуации, говорит, что обвинения в адрес российских биатлонистов – полная ерунда. Именно Гросс плотно работал с Логиновым и Гараничевым на чемпионате мира 2017 года.
На камеру он этого не может сказать, так как сейчас он возглавляет сборную Австрии», – сказал Губерниев.
В биатлоне облава? К нашим пришла австрийская полиция, спрашивала про допинг