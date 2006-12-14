Губерниев сообщил, что завтра исполком IBU не будет обсуждать отстранение российских биатлонистов

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ» сообщил, что Международный союз биатлонистов ( ) на исполкоме 15 декабря не будет рассматривать вопрос отстранения российских биатлонистов от соревнований.

Об этом сказал представитель в разговоре с продюсером «Матч ТВ» Алексеем Криворучко.

13 декабря стало известно, что австрийская полиция подозревает Антона Шипулина, Александра Логинова, Евгения Гараничева, Алексея Волкова и Ирину Старых в переливании крови во время чемпионата мира-2017 в Хохфильцене.

15 декабря в Австрии пройдет исполком IBU, на котором должен рассматриваться вопрос о восстановлении Союза биатлонистов России (СБР) в правах.

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