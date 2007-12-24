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    Вице-президент IBU: «Губерниев вредит мировому биатлону. Ему нужны только скандалы»

    Теги Дмитрий Губерниев IBU Иржи Гамза Биатлон

    Вице-президент Международного союза биатлонстов (IBU) Иржи Гамза считает, что российский телекомментатор Дмитрий Губерниев вредит мировому биатлону.

    – Вы сказали, что вас в России выставляют не в лучшем свете.

    – Это правда. Но ни мировому, ни российскому биатлону не будет лучше, если мы будем раздувать скандалы. Не надо свое мнение выдавать за чьи-то слова.

    – Какие ваши слова неправильно интерпретировали?

    – Не хочу об этом говорить. Нужно заканчивать эту тему, а не развивать ее.

    – Вы понимаете, почему в России у вас репутация человека, который не любит нашу страну?

    – Не знаю, откуда это берется. Наверное, нужно поговорить с некоторыми журналистами из России, которые делают мне такой образ.

    Например Дмитрий Губерниев. Он говорит неправду. Мы хорошо общаемся и часто созваниваемся с Владимиром Драчевым, с Сергеем Чепиковым, определили дорогу, по которой двигаться дальше. А Губерниев, который в наших беседах не участвовал, говорит другое. Он вредит вашему биатлону. И мировому тоже.

    – Вы готовы сказать ему об этом лично?

    – Я не буду с ним больше говорить. Зачем? Он не помогает развивать биатлон, ему нужны только скандалы. Не хочу с ним общаться, – рассказал Гамза.

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