Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Дмитрий Губерниев: «Шипулин продолжает тренировки. О прекращении карьеры речь сейчас точно не идет»

    Теги сборная России Дмитрий Губерниев Антон Шипулин Биатлон

    Телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о возможном решении Антона Шипулина завершить карьеру.

    «А кто сказал, что Шипулин решил закончить карьеру? Антон продолжает тренировки, готовится к «Рождественской гонке», но о прекращении карьеры речь сейчас точно не идет!

    В воскресенье смотрите новое видео от Антона Шипулина в программе Биатлон с ДГ. И словно мухи тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам», – написал Губерниев.

    Ранее стало известно, что в ближайшие дни Шипулин выступит с неким заявлением. 

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться