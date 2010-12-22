Дмитрий Губерниев: «Шипулин продолжает тренировки. О прекращении карьеры речь сейчас точно не идет»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о возможном решении завершить карьеру.

«А кто сказал, что Шипулин решил закончить карьеру? Антон продолжает тренировки, готовится к «Рождественской гонке», но о прекращении карьеры речь сейчас точно не идет!

В воскресенье смотрите новое видео от Антона Шипулина в программе Биатлон с ДГ. И словно мухи тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам», – написал Губерниев.

Ранее стало известно, что в ближайшие дни Шипулин выступит с неким заявлением.