Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «СЭ»: Шипулин может объявить о завершении карьеры в ближайшее время

    Теги сборная России Антон Шипулин Биатлон

    Российский биатлонист Антон Шипулин в ближайшие дни может объявить о завершении карьеры.

    Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Шипулин готовился с резервной сборной России и планировал начать сезон на третьем этапе Кубка IBU в Обертиллиахе, однако так там и не выступил.

    Спортсмен сообщал, что на «Ижвеской винтовке», которая является отборочной в команду на Кубок мира, он также не примет участие.

    Последним выступлением в карьере Шипулина может стать «Рождественская гонка», которая пройдет 29 декабря в немецком Гельзенкирхене. 

    13 декабря стало известно, что австрийская полиция подозревает Шипулина и еще четверых российских биатлонистов в использовании допинга на чемпионате мира-2017 в Хохфильцене.

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться