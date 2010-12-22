«СЭ»: Шипулин может объявить о завершении карьеры в ближайшее время

Российский биатлонист в ближайшие дни может объявить о завершении карьеры.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Шипулин готовился с резервной сборной России и планировал начать сезон на третьем этапе Кубка IBU в Обертиллиахе, однако так там и не выступил.

Спортсмен сообщал, что на «Ижвеской винтовке», которая является отборочной в команду на Кубок мира, он также не примет участие.

Последним выступлением в карьере Шипулина может стать «Рождественская гонка», которая пройдет 29 декабря в немецком Гельзенкирхене.

13 декабря стало известно, что австрийская полиция подозревает Шипулина и еще четверых российских биатлонистов в использовании допинга на чемпионате мира-2017 в Хохфильцене.