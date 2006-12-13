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    Дмитрий Губерниев: «Австрийская полиция приезжала и к Шипулину на сбор в Обертиллиах»

    Теги сборная России допинг Дмитрий Губерниев Антон Шипулин ЧМ-2017 Матч ТВ Биатлон

    Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что австрийская полиция приезжала к российскому биатлонисту Антону Шипулину в связи с допинговым делом ЧМ-2017.

    Сейчас Шипулин, пропустивший часть предсезонной подготовки, находится на сборе в австрийском Обертиллиахе. Как сообщил Губерниев в прямом эфире телеканала «Матч ТВ», полиция приехала к Шипулину на сбор.

    Накануне австрийские правоохранительные органы посетили расположение сборной России в Хохфильцене. Тренеру Александру Касперовичу, а также спортсменам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Ирине Старых, Алексею Волкову и Антону Шипулину были предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время ЧМ-2017.

    Шипулин вместе с Волковым, Антоном Бабиковым и Максимом Цветковым на ЧМ-2017 взял золото в эстафете. В смешанной эстафете Шипулин, Логинов, Ольга Подчуфарова и Татьяна Акимова завоевали бронзовые награды.

    В биатлоне облава? К нашим пришла австрийская полиция, спрашивала про допинг

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