Дмитрий Губерниев: «Австрийская полиция приезжала и к Шипулину на сбор в Обертиллиах»

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что австрийская полиция приезжала к российскому биатлонисту в связи с допинговым делом ЧМ-2017.

Сейчас Шипулин, пропустивший часть предсезонной подготовки, находится на сборе в австрийском Обертиллиахе. Как сообщил Губерниев в прямом эфире телеканала «Матч ТВ», полиция приехала к Шипулину на сбор.

Накануне австрийские правоохранительные органы посетили расположение сборной России в Хохфильцене. Тренеру Александру Касперовичу, а также спортсменам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Ирине Старых, Алексею Волкову и Антону Шипулину были предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время ЧМ-2017.

Шипулин вместе с Волковым, Антоном Бабиковым и Максимом Цветковым на ЧМ-2017 взял золото в эстафете. В смешанной эстафете Шипулин, Логинов, Ольга Подчуфарова и Татьяна Акимова завоевали бронзовые награды.

В биатлоне облава? К нашим пришла австрийская полиция, спрашивала про допинг