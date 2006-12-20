Александр Логинов: «Нет предела совершенствованию. Главное – стабильно показывать все, на что способен»

Российский биатлонист Александр Логинов оценил свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место (2-й результат).

«После того, как снег закончился, не было преимущества ни у одной группы – условия были одинаковые у всех. Трассой я доволен, отличная погода.



Нет предела совершенствованию. Главное – стабильно показывать все, на что способен. Я и в прошлом году говорил: можно показывать стабильные результаты. Хорошо, что пока это получается.

Стрельба? После гонки тяжело найти ответ, что изменилось», – рассказал Логинов в эфире «Матч ТВ».