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    Александр Логинов: «Нет предела совершенствованию. Главное – стабильно показывать все, на что способен»

    Теги Кубок мира сборная России Александр Логинов Биатлон

    Российский биатлонист Александр Логинов оценил свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место (2-й результат).

    «После того, как снег закончился, не было преимущества ни у одной группы – условия были одинаковые у всех. Трассой я доволен, отличная погода.

    Нет предела совершенствованию. Главное – стабильно показывать все, на что способен. Я и в прошлом году говорил: можно показывать стабильные результаты. Хорошо, что пока это получается.

    Стрельба? После гонки тяжело найти ответ, что изменилось», – рассказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

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