Павел Ростовцев: «По моим ощущениям, в мужской команде нет нормальной атмосферы»

Трехкратный чемпион мира по биатлону считает, что в мужской сборной России проблемы с атмосферой внутри команды.

«По моим ощущениям, в мужской команде нет нормально атмосферы. Я не говорю об отношениях между ребятами – сужу по обрывкам фраз руководства.

1) В Поклюке главный тренер Хованцев говорит: мы проиграли эстафету из-за промаха Логинова. Даже если это так, нельзя говорить об этом публично и формировать дополнительное давление на спортсмена.

2) В Хохфильцене главный тренер говорит: Гараничев после финиша еле успел в туалет.

3) Я не вникал в истерику по поводу Бабикова. Но те слова, которые говорил о нем президент ( – Sports.ru), это тоже ненормальный сигнал.



Отсутствие нормальной коммуникации, такие публичные обсуждения – это говорит о нездоровой атмосфере. В игровых видах с этим научились справляться – нельзя выносить мусор, что-то должно оставаться внутри.

Это очень важно. Когда есть ожидания, внешнее давление и не всегда есть успехи – с этим можно справляться только тогда, когда внутри комфортная атмосфера, взаимопонимание, взаимоуважение и сплоченная команда», – рассказал Ростовцев.

В биатлоне парни выступают хуже девчонок. У Ростовцева есть объяснения