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    Павел Ростовцев: «По моим ощущениям, в мужской команде нет нормальной атмосферы»

    Теги Кубок мира сборная России Павел Ростовцев Анатолий Хованцев Владимир Драчев Евгений Гараничев Александр Логинов Антон Бабиков Биатлон

    Трехкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев считает, что в мужской сборной России проблемы с атмосферой внутри команды.

    «По моим ощущениям, в мужской команде нет нормально атмосферы. Я не говорю об отношениях между ребятами – сужу по обрывкам фраз руководства.

    1) В Поклюке главный тренер Хованцев говорит: мы проиграли эстафету из-за промаха Логинова. Даже если это так, нельзя говорить об этом публично и формировать дополнительное давление на спортсмена.

    2) В Хохфильцене главный тренер говорит: Гараничев после финиша еле успел в туалет.

    3) Я не вникал в истерику по поводу Бабикова. Но те слова, которые говорил о нем президент (Владимир Драчев – Sports.ru), это тоже ненормальный сигнал.

    Отсутствие нормальной коммуникации, такие публичные обсуждения – это говорит о нездоровой атмосфере. В игровых видах с этим научились справляться – нельзя выносить мусор, что-то должно оставаться внутри.

    Это очень важно. Когда есть ожидания, внешнее давление и не всегда есть успехи – с этим можно справляться только тогда, когда внутри комфортная атмосфера, взаимопонимание, взаимоуважение и сплоченная команда», – рассказал Ростовцев.

    В биатлоне парни выступают хуже девчонок. У Ростовцева есть объяснения

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