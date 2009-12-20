Антон Шипулин: «От ситуации с визитом полиции становится тошно и противно, у многих опускаются руки»

Российский биатлонист рассказал о смене поколений в мужской сборной, а также о лидере команды .

«Я буду только аплодировать, если ребята будут показывать результаты. Действительно очень радуюсь, когда они начинают проявлять себя. Понимаю, что наше время уже вот-вот подходит к концу. Но у нас не должно быть большого провала. Мы должны проявлять себя.

В мужской команде Александр Логинов проявляет себя очень неплохо. Особенно в свете последних событий, я его понимаю как никто. Ему психологически тяжело собраться, выдать максимум. Если бы не было событий с полицией, то он бы выступил еще лучше.

Я разговаривал с Сашей, он говорил, что был опустошен, когда выходил на старт. Другие ребята тоже немного находятся не в своей тарелке. Но это все поправимо. Паниковать не стоит, прошло всего 2 этапа. И мы знаем, как наша команда не любит или не может хорошо выступать на первых этапах, нужно хорошо разбежаться, освоиться. Тем более команда очень сильно обновилась.

Сейчас в свете последних событий не очень хороший настрой. Но я надеюсь, ребята справятся. Я всегда говорил, что спорт и политика должны находиться на разных берегах. И если спортсмен приезжает на международные соревнования, он должен выполнять свою работу.

Мы вчера много говорили с Хованцевым о визите полиции. Мы же были в Австрии месяц назад, были тут еще раньше. Но почему-то полиция пришла именно сейчас, спустя два года. Это все, конечно, не просто так.

От этого становится тошно и противно, у многих опускаются руки. Я говорю не только о спортсменах, но и о тренерах. Про обслуживающий персонал. А когда команда не сильная вместе, чувствует разочарование, то это бьет по всей команде и сказывается на результатах», – сказал Шипулин.