Владимир Драчев: «Поручил Хованцеву сделать доклад по ситуации с Бабиковым»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что главный тренер команды Анатолий Хованцев и тренер представят отчет по ситуации с эстафетой Хохфильцене.

Ранее Драчев сообщил, что Бабиков отказался от участия в эстафете второго этапа Кубка мира. Биатлонист заявил, что не отказывался от гонки, а лично с ним никто не связывался.

Сначала чемпион мира-2017 был отстранен от Кубка мира, однако вошел в состав на этап в Нове-Место.

«На данный момент мы приняли решение, что Антон попадает по спортивному принципу на этап Кубка мира. Вопросов к его результатам нет.

Дальнейшую работу я поручил Хованцеву, чтобы он и тренер, который был с Бабиковым, сделали доклад по сложившейся ситуации.

Спортсмен говорит одно, тренер – другое, нужно понять, что было на самом деле.

Нам оставалось 10-15 минут до подачи заявки, когда мы узнали, что он не поедет», – сказал Драчев.

Вы удивитесь, но Бабиков не отказывался от эстафеты. Весь скандал спровоцировал Драчев