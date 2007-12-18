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    Владимир Драчев: «Поручил Хованцеву сделать доклад по ситуации с Бабиковым»

    Теги Кубок мира сборная России СБР Анатолий Хованцев Владимир Драчев Антон Бабиков Биатлон

    Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что главный тренер команды Анатолий Хованцев и тренер Антона Бабикова представят отчет по ситуации с эстафетой Хохфильцене.

    Ранее Драчев сообщил, что Бабиков отказался от участия в эстафете второго этапа Кубка мира. Биатлонист заявил, что не отказывался от гонки, а лично с ним никто не связывался.

    Сначала чемпион мира-2017 был отстранен от Кубка мира, однако вошел в состав на этап в Нове-Место.

    «На данный момент мы приняли решение, что Антон попадает по спортивному принципу на этап Кубка мира. Вопросов к его результатам нет.

    Дальнейшую работу я поручил Хованцеву, чтобы он и тренер, который был с Бабиковым, сделали доклад по сложившейся ситуации.

    Спортсмен говорит одно, тренер – другое, нужно понять, что было на самом деле.

    Нам оставалось 10-15 минут до подачи заявки, когда мы узнали, что он не поедет», – сказал Драчев.

    Вы удивитесь, но Бабиков не отказывался от эстафеты. Весь скандал спровоцировал Драчев

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