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    Тренер Бабикова: «Антон готов бегать за Россию по полной программе, он ждал звонка до последнего»

    Теги Кубок мира сборная России СБР Владимир Драчев Виктор Никитин Антон Бабиков Спорт-Экспресс Биатлон

    Виктор Никитин, личный тренер российского биатлониста Антона Бабикова, сообщил, что спортсмен не получал вызова на эстафету Кубка мира в Хохфильцене.

    – Мы все вопросы со сборной и главой СБР Драчевым решили, Антон бежит в Нове-Место.

    – Что это все-таки было?

    – Случилось недопонимание – верная информация была не доведена до Драчева, и сегодня президент СБР пошел навстречу.

    – Это первый минус новой системы отбора, когда спортсмену невыгодно для рейтинга бросать Кубок IBU и ехать на Кубок мира?

    – Нет. Это просто СМИ увидели в инстаграме сообщение Драчева и зацепились.

    Еще и вруном Антона назвали... Уже и болельщики согласны, что надо извиниться перед Бабиковым.

    Подчеркну: Антон ни от чего не отказывался, он элементарно не получал никаких вызовов. Антон готов бегать за Россию по полной программе, он ждал звонка до последнего – до 18.00, – рассказал Никитин.

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