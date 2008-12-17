Тренер Бабикова: «Антон готов бегать за Россию по полной программе, он ждал звонка до последнего»

Виктор Никитин, личный тренер российского биатлониста , сообщил, что спортсмен не получал вызова на эстафету Кубка мира в Хохфильцене.

– Мы все вопросы со сборной и главой СБР Драчевым решили, Антон бежит в Нове-Место.

– Что это все-таки было?

– Случилось недопонимание – верная информация была не доведена до Драчева, и сегодня президент СБР пошел навстречу.

– Это первый минус новой системы отбора, когда спортсмену невыгодно для рейтинга бросать Кубок IBU и ехать на Кубок мира?

– Нет. Это просто СМИ увидели в инстаграме сообщение Драчева и зацепились.

Еще и вруном Антона назвали... Уже и болельщики согласны, что надо извиниться перед Бабиковым.

Подчеркну: Антон ни от чего не отказывался, он элементарно не получал никаких вызовов. Антон готов бегать за Россию по полной программе, он ждал звонка до последнего – до 18.00, – рассказал Никитин.