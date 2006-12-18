Шипулин об инциденте с Бабиковым: «Когда у нас решаются конфликты через инстаграм и СМИ – это точно никуда не годится»

Российский биатлонист прокомментировал ситуацию с неучастием Антона Бабикова в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

«Нам на протяжении многих лет тренеры говорили: если не готовы выступать в эстафете, если чувствуете, что подведете команду, лучше подойдите и скажите сразу тренерам. Чтоб не получилось потом так, что вы бежите в эстафете, проиграли минуту и вы были виноваты и заранее знали, что не будет хорошего результата, хорошей стрельбы и так далее.

Это командная игра, которая влияет на результат команды. Если Бабиков это хотел сказать (хотя он говорит, что не обсуждал это ни с Драчевым, ни с Хованцевым), то он в какой-то мере прав. Так и должно быть.

И с той же позиции понимаю Драчева, он как руководитель должен держать какие-то принципы, давать какие-то комментарии. И должен как-то озвучивать прежде всего спортсмену, личному тренеру или тренеру сборной команды.

Но когда нет вот этой коммуникации между руководством и спортсменом, руководством и исполнителем, так скажем, это очень плохо. Плохо, когда начинаются споры в публичном поле. Проще же было позвонить друг другу, объяснить ситуацию и все, конфликт исчерпан.

Не выносили бы все это в публичное поле, это бы все осталось внутри биатлонной семьи. Не было бы скандалов. Нам скандалов хватает последнее время. Наша биатлонная семья уже не выглядит семьей. Очень много ковыряний и копаний в нижнем белье, которые не надо выносить.

Мне в этом плане очень нравится Елена Вяльбе. Она держит свою команду скрупулезно, боится подпускать лишних людей, которые будут портить настрой, выуживать какую-то информацию. И действительно, лыжники сейчас показывают очень хорошие результаты.

Когда у нас решаются конфликты через инстаграм и СМИ, ну это точно никуда негодно, и я не хочу ни защищать, ни оправдывать ни Бабикова, ни Драчева. Но я высказал свою позицию. Считаю, что каждый из них в какой-то мере и прав, и виноват. Но самое главное, что это не надо было выносить в общественное поле, где люди начинают делиться своими догадками, начинается поливание грязью», – рассказал Шипулин.

Вы удивитесь, но Бабиков не отказывался от эстафеты. Весь скандал спровоцировал Драчев