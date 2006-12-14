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    Чепиков о восстановлении СБР: «Шансы сильно снижаются. Обвинения надуманны»

    Теги Сергей Чепиков сборная России сборная России жен допинг СБР IBU ЧМ-2017 Биатлон

    Вице-президент Союза биатлонистов России Сергей Чепиков считает, что новый допинговый скандал снизит шансы на восстановление СБР.

    Полиция Австрии подозревает пятерых специалистов и пятерых спортсменов сборной России по биатлону, включая Антона Шипулина, в нарушении антидопинговых правил на ЧМ-2017 в Хохфильцене.

    «В СБР все уверены, что обвинения австрийской прокуратуры надуманны.

    Скорее всего, эта атака нацелена на наш биатлон в преддверии исполкома IBU

    Понятно, что наши шансы полноценно вернуться в биатлонную семью сильно снижаются», – сказал Чепиков.

    В биатлоне облава? К нашим пришла австрийская полиция, спрашивала про допинг

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