Чепиков о восстановлении СБР: «Шансы сильно снижаются. Обвинения надуманны»

Вице-президент Союза биатлонистов России Сергей Чепиков считает, что новый допинговый скандал снизит шансы на восстановление СБР.
Полиция Австрии подозревает пятерых специалистов и пятерых спортсменов сборной России по биатлону, включая Антона Шипулина, в нарушении антидопинговых правил на ЧМ-2017 в Хохфильцене.
«В СБР все уверены, что обвинения австрийской прокуратуры надуманны.
Скорее всего, эта атака нацелена на наш биатлон в преддверии исполкома IBU.
Понятно, что наши шансы полноценно вернуться в биатлонную семью сильно снижаются», – сказал Чепиков.
В биатлоне облава? К нашим пришла австрийская полиция, спрашивала про допинг