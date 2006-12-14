Чепиков о восстановлении СБР: «Шансы сильно снижаются. Обвинения надуманны»

Вице-президент Союза биатлонистов России Сергей Чепиков считает, что новый допинговый скандал снизит шансы на восстановление .

Полиция Австрии подозревает пятерых специалистов и пятерых спортсменов сборной России по биатлону, включая Антона Шипулина, в нарушении антидопинговых правил на в Хохфильцене.

«В все уверены, что обвинения австрийской прокуратуры надуманны.

Скорее всего, эта атака нацелена на наш биатлон в преддверии исполкома .

Понятно, что наши шансы полноценно вернуться в биатлонную семью сильно снижаются», – сказал Чепиков.

В биатлоне облава? К нашим пришла австрийская полиция, спрашивала про допинг