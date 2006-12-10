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    Владимир Драчев: «Требуем назвать имена лиц, угрожавших руководству IBU, и иметь в виду, что лжесвидетельство наказуемо»

    Теги сборная России сборная России жен СБР IBU Андерс Бессеберг Владимир Драчев Иржи Гамза ТАСС Биатлон

    Первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамза обязан назвать имена людей, якобы оказывавших давление и угрожавших руководству организации, иначе он может быть наказан за лжесвидетельство, заявил глава союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев. 

    Ранее Гамза сообщил, что российские чиновники оказывали давление на организацию из-за допинговых дел.

    IBU ведет расследование по поводу того, что бывший президент организации Андерс Бессеберг якобы скрывал положительные допинг-пробы российских биатлонистов.

    «Сейчас же, в преддверии нескольких судебных и административных процессов над российскими биатлонистами, в прессе появляется подобное заявление от официального лица IBU. Интересно, почему господин Гамза не обратился в правоохранительные органы Чехии и России сразу после предполагаемого получения угроз в свой адрес? Нам рассматривать его заявление как провокацию или давление на спортсменов, суды и комиссию IBU по антидопинговым слушаниям в преддверии разбирательств?

    Требуем назвать имена лиц, оказывающих давление и угрожавших руководству IBU, привлечь правоохранительные органы и иметь в виду, что лжесвидетельство наказуемо. 

    Недавно представители IBU, включая господина Гамзу, приезжали в Москву на переговоры по дорожной карте по восстановлению СБР в статусе полноправного члена. Переговоры проходили в дружеском и продуктивном ключе, и никто из представителей IBU не обмолвился о каких бы то ни было угрозах. Безусловно, мы сразу бы приняли меры и привлекли правоохранительные органы для их защиты.

    Честно говоря, начинает казаться, что международные организации считают, что простых безосновательных заявлений в прессе достаточно, чтобы обвинить любого российского спортсмена в употреблении допинга», – сказал Драчев. 

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