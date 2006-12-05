Вице-президент IBU: «Российские чиновники угрожали нам и нашим семьям. Они хотели заставить нас замолчать»

Вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамза сообщил, что российские чиновники оказывали давление на организацию из-за допинговых дел.

IBU ведет расследование по поводу того, что бывший президент организации Андерс Бессеберг якобы скрывал положительные допинг-пробы российских биатлонистов.

«Российские чиновники угрожали нам и нашим семьям. Они хотели заставить нас замолчать. Было очень сложно, но я рад, что мы не сдались.

Я не могу сказать, что сейчас русское влияние на IBU находится на минимальном уровне, учитывая сколько времени Бессеберг помогал им скрывать проблемы их спортсменов. Но мы не хотим мести, мы хотим диалога. Это главное изменение за последние восемь лет, когда IBU правили три человека, а все остальные были пешками Бессеберга и его подручных», – рассказал Гамза.