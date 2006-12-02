Иржи Гамза: «Лишат ли Россию золота Сочи-2014 в эстафете, если вина Устюгова будет доказана? Да, так и будет. Нужно придерживаться правил»

Вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамза прокомментировал ситуацию с допингом в российском биатлоне.

«Две недели назад мы были в Москве, где провели встречу с главой Союза биатлонистов России (СБР) Владимиром Драчевым, вице-президентом Сергеем Чепиковым и главой Олимпийского комитета России (ОКР) Станиславом Поздняковым, в ходе которой обсудили вопросы, что нужно сделать России, чтобы в сентября следующего года статус СБР был полностью восстановлен.

Решения по делам четырех российских биатлонистов, подозревающихся в употреблении допинга, должны быть вынесены как можно быстрее. Мы должны в ближайшее время перевернуть эту страницу. Российский биатлон нужен IBU, но первый шаг – это выполнить все условия для восстановления статуса СБР.

Лишат ли Россию золота Сочи-2014 в эстафете, если вина Евгения Устюгова будет доказана? Да, так и будет. Есть правила, и мы должны их придерживаться. Это не проблема IBU, это проблема спортсменов, употреблявших допинг.

IBU хочет помочь российскому биатлону, но нам нужен чистый спорт.

Есть ли в отношении российского биатлона политика? Со стороны IBU – нет. Мы не занимаемся политикой, мы занимаемся спортом», – сказал Гамза в эфире «Матч ТВ».

IBU открыл допинговые дела в отношении Устюгова, Слепцовой, Печенкина и Чернышова

Критерии восстановления СБР: возмещение затрат на расследования, помощь в раскрытии нарушений, отдельная антидопинговая программа