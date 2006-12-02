Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Иржи Гамза: «Лишат ли Россию золота Сочи-2014 в эстафете, если вина Устюгова будет доказана? Да, так и будет. Нужно придерживаться правил»

    Теги Сочи-2014 сборная России жен допинг IBU Евгений Устюгов Иржи Гамза Биатлон

    Вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамза прокомментировал ситуацию с допингом в российском биатлоне. 

    «Две недели назад мы были в Москве, где провели встречу с главой Союза биатлонистов России (СБР) Владимиром Драчевым, вице-президентом Сергеем Чепиковым и главой Олимпийского комитета России (ОКР) Станиславом Поздняковым, в ходе которой обсудили вопросы, что нужно сделать России, чтобы в сентября следующего года статус СБР был полностью восстановлен.

    Решения по делам четырех российских биатлонистов, подозревающихся в употреблении допинга, должны быть вынесены как можно быстрее. Мы должны в ближайшее время перевернуть эту страницу. Российский биатлон нужен IBU, но первый шаг – это выполнить все условия для восстановления статуса СБР. 

    Лишат ли Россию золота Сочи-2014 в эстафете, если вина Евгения Устюгова будет доказана? Да, так и будет. Есть правила, и мы должны их придерживаться. Это не проблема IBU, это проблема спортсменов, употреблявших допинг. 

    IBU хочет помочь российскому биатлону, но нам нужен чистый спорт.

    Есть ли в отношении российского биатлона политика? Со стороны IBU – нет. Мы не занимаемся политикой, мы занимаемся спортом», – сказал Гамза в эфире «Матч ТВ». 

    IBU открыл допинговые дела в отношении Устюгова, Слепцовой, Печенкина и Чернышова

    Критерии восстановления СБР: возмещение затрат на расследования, помощь в раскрытии нарушений, отдельная антидопинговая программа

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться