Вольфганг Пихлер: «Кто сделал дырку в стене на Играх в Сочи? Всем интересно, что там на самом деле произошло»

Тренер сборной Швеции Вольфганг Пихлер поделился мнением о ситуации с допингом в российском биатлоне.

– Мне кажется, нынешняя ситуация не выгодна и России, и . Россия — значимый член мирового спортивного сообщества. Надеюсь, она сейчас очистится и начнет все с начала.

По моим знаниям и ощущениям, все хотят возвращения России, но, конечно, для этого нужно решить проблемы с допингом.

– Новое руководство готово объединить для этого усилия с Виктором Майгуровым, который до этого представлял нашу страну в . Как вы к этому относитесь?

– Я поддерживал Майгурова и считал, что он будет лучшим президентом. У него больше международного опыта, и он проделал хорошую работу в IBU в должности вице-президента. Но выборы — это демократическая процедура, и российская биатлонная семья в праве выбрать себе любого президента.

Я не знаю, что думает Драчев, но Олле Далин — очень честный человек, и если Россия проделает вместе с работу по очищению от допинга, то биатлонная семья будет рада принять Россию снова. Но самое главное при этом — соблюдать правила.

– Иногда кажется, что не хотел бы возвращения России. Он проводит массу времени в дискуссиях в интернете, борется с допингом, но порой высказывает слишком радикальную позицию.



– Да, он такой. Но это правильно. Он молод и потому говорит то, что думает. Надеюсь, это не отразится на его форме. Я бы не хотел, чтобы у нас было недопонимание. Это его мнение, и я поддерживаю его в любом случае.

Россияне настроены по отношению к нему слишком жестко, но он не против России, а против допинга. Когда он говорит правду, не все оказываются к ней готовы.

Я не во всем поддерживаю Родченкова, потому что во многих вещах он не совсем прав. Но, с другой стороны, Россия сама должна прояснить эту ситуацию, чтобы начать с нуля.

Сейчас главная проблема в том, что никто не знает, кто ответственный за сделанные ошибки, кто сделал дырку в стене в Сочи? Всем интересно, что там на самом деле произошло, а никто этого не знает. Мне жаль спортсменов, но никто так и не понес ответственности за то, что принял эти решения.

– Говоря об ответственном лице, вы имеете в виду руководителя, который сверху приказал делать это, а не спортсменов и тренеров?

– Конечно. Кто это сделал? Я уверен, что это не спортсмены. Я всегда поддерживал Россию в этом вопросе, но есть факты, которые нужно прояснить, – сказал Пихлер.