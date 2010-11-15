IBU огласил критерии восстановления СБР: возмещение затрат на расследования, помощь в раскрытии нарушений, отдельная антидопинговая программа

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал критерии восстановления полноправного членства Союза биатлонистов России (СБР).

Сегодня в Москве делегация IBU во главе с президентов Олле Далином провела встречу с руководством СБР.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года из-за многочисленных допинговых нарушений.

Критерии восстановления СБР:

1. СБР возместит годовые расходы на проведение внесоревновательной программы тестирования среди спортсменов уровня IBU, проводимой Международным агентством тестирования (ITA): с 1 ноября 2018 года по 31 октября 2019 года. Цель тестирования – проверка отсутствия неблагоприятных аналитических результатов и подозрительных данных биопаспортов у спортсменов СБР.

2. СБР обязан возместить все расходы IBU, связанные с расследованием Макларена, включая все судебные издержки, расходы, связанные на рассмотрение случаев российских спортсменов в CAS, расходы на внеочередные заседания совета IBU и внеплановые расходы Конгресса. Все призовые Глазыриной, а также призовые спортсменов, которые будут отстранены по данным LIMS и докладу Макларена, должны быть возращены IBU.

3. СБР будет поддерживать и оплачивать программу по перераспределению медалей Кубка мира и чемпионатов мира для спортсменов, которые не получили свои награды из-за российских спортсменов, нарушивших антидопинговые правила. Специальная медальная церемония будет проведена на ближайшем подходящем ЧМ.

4. СБР будет иметь представителя в медицинском комитете IBU. Процесс назначения представителя определяется IBU.

5. СБР должен работать с РУСАДА и IBU/ITA для создания программы профилактики допинга, которая будет включать обучение медперсонала. В рамках это программы СБР должен участвовать во всех медицинских конференция IBU. Первый антидопинговый семинар должен пройти не позднее чемпионата России в Тюмени сезона-2018/19.

6. СБР должен организовать обязательное антидопинговое образование для всей федерации: тренеров, спортсменов, специалистов и других сотрудников, попадающих под юрисдикцию СБР. Содержание обучения должно быть согласовано с WADA и Рабочей группой по восстановления. И должно включать семинары, проводимые экспертами, утвержденными WADA и Рабочей группой, а также получение спортсменами и всеми специалистами сертификатов по антидопинговому курсу WADA/IBU/ITA.

7. СБР должен назначить антидопингового офицера для связи с IBU, WADA, чтобы гарантировать, что все критерии будут соблюдены.

8. СБР обязан помочь независимой рабочей группе IBU получить доступ к необработанным аналитическим данным биатлонистов из Московской лаборатории. Кроме того, рабочая группа IBU должна получить все другие данные, связанные с антидопинговой работой, включая хроматограммы EPO, хранящиеся в Московской лаборатории или где-либо еще.

9. СБР должен соблюдать все требования кодекса WADA и антидопинговых правил IBU.

10. РУСАДА должно соответствовать всем требованиям кодекса WADA.

11. Все российские спортсмены должны быть успешно протестированы в соответствии с планом, заложенным IBU/ITA.

12. СБР должен сотрудничать с любым расследованием о возможном сокрытии положительных проб в прошлом.