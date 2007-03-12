Кубок мира. Смешанная эстафета. Италия была быстрейшей на лыжне, Россия – 5-я

Итальянские биатлонисты были быстрейшими на лыжне в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Контиолахти, Россия – 5-я.
Кубок мира
7-й этап
Контиолахти, Финляндия
Смешанная эстафета
Лыжный ход
1-й этап
1. Паулина Фиалкова (Словакия) – 16.06,4
2. Доротея Вирер (Италия) – 6,0
3. Мари Дорен Абер (Франция) – 6,8...
5. Ульяна Кайшева (Россия) – 15,7
6. Франциска Хильдебранд (Германия) – 16,4...
8. Сюнневе Сулемдал (Норвегия) – 27,5...
18. Анастасия Меркушина (Украина) – 56,7
2-й этап
1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 15.48,7
2. Лиза Виттоцци (Италия) – 12,3
3. Анаис Бескон (Франция) – 23,6
4. Вита Семеренко (Украина) – 30,1
5. Дарья Виролайнен (Россия) – 34,5...
10. Франциска Пройс (Германия) – 42,1
3-й этап
1. Доминик Виндиш (Италия) – 17.03,8
2. Дмитрий Малышко (Россия) – 3,5
3. Йеспер Нелин (Швеция) – 4,4
4. Хенрик Л’Абе Лунн (Норвегия) – 9,8
5. Симон Дестье (Франция) – 16,9...
8. Эрик Лессер (Германия) – 20,4
9. Артем Прима (Украина) – 21,1
4-й этап
1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 16.26,2
2. Бенеддикт Долль (Германия) – 3,2
3. Владимир Илиев (Болгария) – 3,5
4. Лукас Хофер (Италия) – 8,1
5. Дмитрий Пидручный (Украина) – 9,6
6. Кентен Фильон-Майе (Франция) – 11,3
7. Тарьей Бо (Норвегия) – 13,0...
13. Максим Цветков (Россия) – 25,3
Общее время лыжного хода
1. Италия – 1:05.51,5
2. Норвегия – 23,9
3. Франция – 32,2
4. Швеция – 50,9
5. Россия – 52,6
6. Германия – 55,7
7. Украина – 1.31,1
Общее время стрельбы
1. Украина – 3.52,1 (0+3)
2. Австрия – 39,8 (2+6)
3. Словения – 52,3 (0+3)
4. Россия – 58,6 (0+7)
7. Италия – 1.16,1 (1+13)
8. Франция – 1.23,1 (2+6)
9. Норвегия – 1.23,3 (0+9)
10. Германия – 1.26,5 (2+12)