Кубок мира. Смешанная эстафета. Италия была быстрейшей на лыжне, Россия – 5-я

Итальянские биатлонисты были быстрейшими на лыжне в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Контиолахти, Россия – 5-я.

Кубок мира

7-й этап

Контиолахти, Финляндия

Смешанная эстафета

Лыжный ход

1-й этап

1. Паулина Фиалкова (Словакия) – 16.06,4

2. Доротея Вирер (Италия) – 6,0

3. Мари Дорен Абер (Франция) – 6,8...

5. Ульяна Кайшева (Россия) – 15,7

6. Франциска Хильдебранд (Германия) – 16,4...

8. Сюнневе Сулемдал (Норвегия) – 27,5...

18. Анастасия Меркушина (Украина) – 56,7

2-й этап

1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 15.48,7

2. Лиза Виттоцци (Италия) – 12,3

3. Анаис Бескон (Франция) – 23,6

4. Вита Семеренко (Украина) – 30,1

5. Дарья Виролайнен (Россия) – 34,5...

10. Франциска Пройс (Германия) – 42,1

3-й этап

1. Доминик Виндиш (Италия) – 17.03,8

2. Дмитрий Малышко (Россия) – 3,5

3. Йеспер Нелин (Швеция) – 4,4

4. Хенрик Л’Абе Лунн (Норвегия) – 9,8

5. Симон Дестье (Франция) – 16,9...

8. Эрик Лессер (Германия) – 20,4

9. Артем Прима (Украина) – 21,1

4-й этап

1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 16.26,2

2. Бенеддикт Долль (Германия) – 3,2

3. Владимир Илиев (Болгария) – 3,5

4. Лукас Хофер (Италия) – 8,1

5. Дмитрий Пидручный (Украина) – 9,6

6. Кентен Фильон-Майе (Франция) – 11,3

7. Тарьей Бо (Норвегия) – 13,0...

13. Максим Цветков (Россия) – 25,3

Общее время лыжного хода

1. Италия – 1:05.51,5

2. Норвегия – 23,9

3. Франция – 32,2

4. Швеция – 50,9

5. Россия – 52,6

6. Германия – 55,7

7. Украина – 1.31,1

Общее время стрельбы

1. Украина – 3.52,1 (0+3)

2. Австрия – 39,8 (2+6)

3. Словения – 52,3 (0+3)

4. Россия – 58,6 (0+7)

7. Италия – 1.16,1 (1+13)

8. Франция – 1.23,1 (2+6)

9. Норвегия – 1.23,3 (0+9)

10. Германия – 1.26,5 (2+12)