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    Кубок мира. Смешанная эстафета. Италия была быстрейшей на лыжне, Россия – 5-я

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    Итальянские биатлонисты были быстрейшими на лыжне в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Контиолахти, Россия – 5-я.

    Кубок мира

    7-й этап

    Контиолахти, Финляндия

    Смешанная эстафета

    Лыжный ход

    1-й этап

    1. Паулина Фиалкова (Словакия) – 16.06,4
    2. Доротея Вирер (Италия) – 6,0
    3. Мари Дорен Абер (Франция) – 6,8...
    5. Ульяна Кайшева (Россия) – 15,7
    6. Франциска Хильдебранд (Германия) – 16,4...
    8. Сюнневе Сулемдал (Норвегия) – 27,5...
    18. Анастасия Меркушина (Украина) – 56,7

    2-й этап

    1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 15.48,7
    2. Лиза Виттоцци (Италия) – 12,3
    3. Анаис Бескон (Франция) – 23,6
    4. Вита Семеренко (Украина) – 30,1
    5. Дарья Виролайнен (Россия) – 34,5...
    10. Франциска Пройс (Германия) – 42,1

    3-й этап

    1. Доминик Виндиш (Италия) – 17.03,8
    2. Дмитрий Малышко (Россия) – 3,5
    3. Йеспер Нелин (Швеция) – 4,4
    4. Хенрик Л’Абе Лунн (Норвегия) – 9,8
    5. Симон Дестье (Франция) – 16,9...
    8. Эрик Лессер (Германия) – 20,4
    9. Артем Прима (Украина) – 21,1

    4-й этап

    1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 16.26,2
    2. Бенеддикт Долль (Германия) – 3,2
    3. Владимир Илиев (Болгария) – 3,5
    4. Лукас Хофер (Италия) – 8,1
    5. Дмитрий Пидручный (Украина) – 9,6
    6. Кентен Фильон-Майе (Франция) – 11,3
    7. Тарьей Бо (Норвегия) – 13,0...
    13. Максим Цветков (Россия) – 25,3

    Общее время лыжного хода

    1. Италия – 1:05.51,5
    2. Норвегия – 23,9
    3. Франция – 32,2
    4. Швеция – 50,9
    5. Россия – 52,6
    6. Германия – 55,7
    7. Украина – 1.31,1

    Общее время стрельбы

    1. Украина – 3.52,1 (0+3)
    2. Австрия – 39,8 (2+6)
    3. Словения – 52,3 (0+3)
    4. Россия – 58,6 (0+7)
    7. Италия – 1.16,1 (1+13)
    8. Франция – 1.23,1 (2+6)
    9. Норвегия – 1.23,3 (0+9)
    10. Германия – 1.26,5 (2+12)

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