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    Кубок мира. Супермикст. Норвегия была быстрейшей на лыжне, Россия – 3-я

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    Норвежские биатлонисты были быстрейшими на лыже в супермиксте на этапе Кубка мира в Контиолахти, россияне – 3-и.

    Кубок мира

    7-й этап

    Контиолахти, Финляндия

    Супермикст

    Лыжный ход

    1-й этап

    1. Анаис Шевалье (Франция) – 6.03,3
    2. Ванесса Хинц (Германия) – 0,6
    3. Марте Ульсбю (Норвегия) – 0,6
    4. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 1,3...
    7. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 5,6...
    12. Екатерина Юрлова (Россия) – 7,8...
    17. Анна Фролина (Южная Корея) – 12,2

    2-й этап

    1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 5.15,9
    2. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 9,1
    3. Юлиан Эберхард (Австрия) – 9,9...
    5. Антон Шипулин (Россия) – 12,4
    6. Антонин Гигонна (Франция) – 13,3...
    13. Роман Реес (Германия) – 18,7

    3-й этап

    1. Анастасия Кузьмина(Словакия) – 6.10,8
    2. Розанна Кроуфорд (Канада) – 3,1
    3. Екатерина Юрлова (Россия) – 6,2
    4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 7,0...
    7. Ванесса Хинц (Германия) – 7,3...
    9. Анаис Шевалье (Франция) – 7,7
    10. Марте Ульсбю (Норвегия) – 9,8...
    14. Анна Фролина (Южная Корея) – 13,5

    4-й этап

    1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 7.41,9
    2. Юлиан Эберхард (Австрия) – 6,9
    3. Антон Шипулин (Россия) – 14,4...
    6. Антонин Гигонна (Франция) – 24,4
    7. Роман Реес (Германия) – 24,9...
    9. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 26,9

    Общее время хода

    1. Норвегия – 25.22,3
    2. Австрия – 19,0
    3. Россия – 30,4
    4. Франция – 35,0...
    6. Германия – 41,1...
    11. Южная Корея – 51,3

    Общее время стрельбы

    1. Украина – 3.43,4 (0+5)
    2. Япония – 14,2 (0+6)
    3. Франция – 16,9 (0+6)...
    5. Австрия – 38,7 (0+7)
    6. Россия – 40,6 (0+8)...
    10. Норвегия – 48,9 (1+11)
    11. Южная Корея – 57,9 (1+9)...
    16. Германия – 1.01,3 (0+10)

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