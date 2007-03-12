Кубок мира. Супермикст. Норвегия была быстрейшей на лыжне, Россия – 3-я

Норвежские биатлонисты были быстрейшими на лыже в супермиксте на этапе Кубка мира в Контиолахти, россияне – 3-и.
Кубок мира
7-й этап
Контиолахти, Финляндия
Супермикст
Лыжный ход
1-й этап
1. Анаис Шевалье (Франция) – 6.03,3
2. Ванесса Хинц (Германия) – 0,6
3. Марте Ульсбю (Норвегия) – 0,6
4. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 1,3...
7. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 5,6...
12. Екатерина Юрлова (Россия) – 7,8...
17. Анна Фролина (Южная Корея) – 12,2
2-й этап
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 5.15,9
2. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 9,1
3. Юлиан Эберхард (Австрия) – 9,9...
5. Антон Шипулин (Россия) – 12,4
6. Антонин Гигонна (Франция) – 13,3...
13. Роман Реес (Германия) – 18,7
3-й этап
1. Анастасия Кузьмина(Словакия) – 6.10,8
2. Розанна Кроуфорд (Канада) – 3,1
3. Екатерина Юрлова (Россия) – 6,2
4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 7,0...
7. Ванесса Хинц (Германия) – 7,3...
9. Анаис Шевалье (Франция) – 7,7
10. Марте Ульсбю (Норвегия) – 9,8...
14. Анна Фролина (Южная Корея) – 13,5
4-й этап
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 7.41,9
2. Юлиан Эберхард (Австрия) – 6,9
3. Антон Шипулин (Россия) – 14,4...
6. Антонин Гигонна (Франция) – 24,4
7. Роман Реес (Германия) – 24,9...
9. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 26,9
Общее время хода
1. Норвегия – 25.22,3
2. Австрия – 19,0
3. Россия – 30,4
4. Франция – 35,0...
6. Германия – 41,1...
11. Южная Корея – 51,3
Общее время стрельбы
1. Украина – 3.43,4 (0+5)
2. Япония – 14,2 (0+6)
3. Франция – 16,9 (0+6)...
5. Австрия – 38,7 (0+7)
6. Россия – 40,6 (0+8)...
10. Норвегия – 48,9 (1+11)
11. Южная Корея – 57,9 (1+9)...
16. Германия – 1.01,3 (0+10)