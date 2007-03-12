Кубок мира. Супермикст. Норвегия была быстрейшей на лыжне, Россия – 3-я

Норвежские биатлонисты были быстрейшими на лыже в супермиксте на этапе Кубка мира в Контиолахти, россияне – 3-и.

Кубок мира

7-й этап

Контиолахти, Финляндия

Супермикст

Лыжный ход

1-й этап

1. Анаис Шевалье (Франция) – 6.03,3

2. Ванесса Хинц (Германия) – 0,6

3. Марте Ульсбю (Норвегия) – 0,6

4. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 1,3...

7. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 5,6...

12. Екатерина Юрлова (Россия) – 7,8...

17. Анна Фролина (Южная Корея) – 12,2

2-й этап

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 5.15,9

2. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 9,1

3. Юлиан Эберхард (Австрия) – 9,9...

5. Антон Шипулин (Россия) – 12,4

6. Антонин Гигонна (Франция) – 13,3...

13. Роман Реес (Германия) – 18,7

3-й этап

1. Анастасия Кузьмина(Словакия) – 6.10,8

2. Розанна Кроуфорд (Канада) – 3,1

3. Екатерина Юрлова (Россия) – 6,2

4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 7,0...

7. Ванесса Хинц (Германия) – 7,3...

9. Анаис Шевалье (Франция) – 7,7

10. Марте Ульсбю (Норвегия) – 9,8...

14. Анна Фролина (Южная Корея) – 13,5

4-й этап

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 7.41,9

2. Юлиан Эберхард (Австрия) – 6,9

3. Антон Шипулин (Россия) – 14,4...

6. Антонин Гигонна (Франция) – 24,4

7. Роман Реес (Германия) – 24,9...

9. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 26,9

Общее время хода

1. Норвегия – 25.22,3

2. Австрия – 19,0

3. Россия – 30,4

4. Франция – 35,0...

6. Германия – 41,1...

11. Южная Корея – 51,3

Общее время стрельбы

1. Украина – 3.43,4 (0+5)

2. Япония – 14,2 (0+6)

3. Франция – 16,9 (0+6)...

5. Австрия – 38,7 (0+7)

6. Россия – 40,6 (0+8)...

10. Норвегия – 48,9 (1+11)

11. Южная Корея – 57,9 (1+9)...

16. Германия – 1.01,3 (0+10)