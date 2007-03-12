Кубок мира. Зачет масс-стартов. Фуркад лидирует, Шипулин – 3-й

Французский биатлонист Мартен Фуркад лидирует в зачете масс-стартов Кубка мира, россиянин Антон Шипулин – 3-й.
Кубок мира
Мужчины
Зачет масс-стартов
После 4 гонок из 5
1. Мартен Фуркад (Франция) – 228
2. Йоханнес Бо (Норвегия) – 174
3. Антон Шипулин (Россия) – 149
4. Тарьей Бо (Норвегия) – 145
5. Бенедикт Долль (Германия) – 141
6. Эрик Лессер (Германия) – 135
7. Арнд Пайффер (Германия) – 134
8. Яков Фак (Словения) – 123
9. Кентен Фильон-Майе (Франция) – 115
10. Антонин Гигонна (Франция) – 112...
22. Александр Логинов (Россия) – 63...
25. Антон Бабиков (Россия) – 58...
34. Евгений Гараничев (Россия) – 22...
36. Максим Цветков (Россия) – 20...
44. Матвей Елисеев (Россия) – 44