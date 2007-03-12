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    Кубок мира. Зачет масс-стартов. Фуркад лидирует, Шипулин – 3-й

    Теги Кубок мира сборная России сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции Антон Шипулин Арнд Пайффер Мартен Фуркад Яков Фак Тарьей Бо Эрик Лессер сборная Словении Евгений Гараничев Бенедикт Долль масс-старт Александр Логинов Антонин Гигонна Антон Бабиков Максим Цветков Йоханнес Бо Кентен Фильон-Майе Матвей Елисеев

    Французский биатлонист Мартен Фуркад лидирует в зачете масс-стартов Кубка мира, россиянин Антон Шипулин – 3-й.

    Кубок мира

    Мужчины

    Зачет масс-стартов

    После 4 гонок из 5

    1. Мартен Фуркад (Франция) – 228
    2. Йоханнес Бо (Норвегия) – 174
    3. Антон Шипулин (Россия) – 149
    4. Тарьей Бо (Норвегия) – 145
    5. Бенедикт Долль (Германия) – 141
    6. Эрик Лессер (Германия) – 135
    7. Арнд Пайффер (Германия) – 134
    8. Яков Фак (Словения) – 123
    9. Кентен Фильон-Майе (Франция) – 115
    10. Антонин Гигонна (Франция) – 112...
    22. Александр Логинов (Россия) – 63...
    25. Антон Бабиков (Россия) – 58...
    34. Евгений Гараничев (Россия) – 22...
    36. Максим Цветков (Россия) – 20...
    44. Матвей Елисеев (Россия) – 44

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