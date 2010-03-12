Кубок мира. Зачет спринтов. Йоханнес Бо лидирует, Шипулин – 3-й

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо лидирует в зачете спринтерских гонок на Кубке мира, россиянин Антон Шипулин – 3-й.
Кубок мира
Зачет спринтов
После 6 гонок из 8
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 301
2. Мартен Фуркад (Франция) – 276
3. Антон Шипулин (Россия) – 202
4. Симон Шемп (Германия) – 188
5. Арнд Пайффер (Германия) – 187
6. Яков Фак (Словения) – 174
7. Симон Дестье (Франция) – 158
8. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 158
9. Андрей Расторгуев (Латвия) – 155
10. Тарьей Бо (Норвегия) – 154...
17. Антон Бабиков (Россия) – 107...
25. Матвей Елисеев (Россия) – 74...
27. Александр Логинов (Россия) – 67...
37. Максим Цветков (Россия) – 48...
61. Евгений Гараничев (Россия) – 22...
66. Дмитрий Малышко (Россия) – 15