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    Кубок мира. Зачет спринтов. Йоханнес Бо лидирует, Шипулин – 3-й

    Теги Кубок мира сборная России сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции Антон Шипулин Арнд Пайффер Мартен Фуркад Тимофей Лапшин Яков Фак Тарьей Бо Симон Шемп сборная Словении сборная Латвии Евгений Гараничев Дмитрий Малышко сборная Южной Кореи Андрей Расторгуев спринт Александр Логинов Симон Дестье Антон Бабиков Максим Цветков Йоханнес Бо Матвей Елисеев

    Норвежский биатлонист Йоханнес Бо лидирует в зачете спринтерских гонок на Кубке мира, россиянин Антон Шипулин – 3-й.

    Кубок мира

    Зачет спринтов

    После 6 гонок из 8

    1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 301
    2. Мартен Фуркад (Франция) – 276
    3. Антон Шипулин (Россия) – 202
    4. Симон Шемп (Германия) – 188
    5. Арнд Пайффер (Германия) – 187
    6. Яков Фак (Словения) – 174
    7. Симон Дестье (Франция) – 158
    8. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 158
    9. Андрей Расторгуев (Латвия) – 155
    10. Тарьей Бо (Норвегия) – 154...
    17. Антон Бабиков (Россия) – 107...
    25. Матвей Елисеев (Россия) – 74...
    27. Александр Логинов (Россия) – 67...
    37. Максим Цветков (Россия) – 48...
    61. Евгений Гараничев (Россия) – 22...
    66. Дмитрий Малышко (Россия) – 15

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