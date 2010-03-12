Кубок мира. Зачет спринтов. Йоханнес Бо лидирует, Шипулин – 3-й

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо лидирует в зачете спринтерских гонок на Кубке мира, россиянин Антон Шипулин – 3-й.

Кубок мира

Зачет спринтов

После 6 гонок из 8

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 301

2. Мартен Фуркад (Франция) – 276

3. Антон Шипулин (Россия) – 202

4. Симон Шемп (Германия) – 188

5. Арнд Пайффер (Германия) – 187

6. Яков Фак (Словения) – 174

7. Симон Дестье (Франция) – 158

8. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 158

9. Андрей Расторгуев (Латвия) – 155

10. Тарьей Бо (Норвегия) – 154...

17. Антон Бабиков (Россия) – 107...

25. Матвей Елисеев (Россия) – 74...

27. Александр Логинов (Россия) – 67...

37. Максим Цветков (Россия) – 48...

61. Евгений Гараничев (Россия) – 22...

66. Дмитрий Малышко (Россия) – 15