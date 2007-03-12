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    Кубок мира. Общий зачет. Фуркад упрочил лидерство, Бо – 2-й, Шипулин – 3-й

    Теги Кубок мира сборная России сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции Антон Шипулин Арнд Пайффер Мартен Фуркад Яков Фак Тарьей Бо сборная Словении Евгений Гараничев Александр Логинов Антон Бабиков Максим Цветков Йоханнес Бо Матвей Елисеев

    Французский биатлонист Мартен Фуркад упрочил свое лидерство в общем зачете Кубка мира (888 баллов), опережая идущего вторым норвежца Йоханнеса Бо (845) на 43 очка. 

    Россиянин Антон Шипулин занимает третье место (568), немец Арнд Пайффер – 4-й (521), словенец Яков Фак – 5-й (519), норвежец Тарьей Бо – 6-й (463).

    Еще один россиянин Антон Бабиков расположился на 20-м месте (278), Александр Логинов – 25-й (243), Максим Цветков – 31-й (165), Матвей Елисеев – 33-й (145), Евгений Гараничев – 44-й (90).

    Полная таблица общего зачета мужского Кубка мира сезона 2017/18

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