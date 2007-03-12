Кубок мира. Общий зачет. Фуркад упрочил лидерство, Бо – 2-й, Шипулин – 3-й

Французский биатлонист Мартен Фуркад упрочил свое лидерство в общем зачете Кубка мира (888 баллов), опережая идущего вторым норвежца Йоханнеса Бо (845) на 43 очка.

Россиянин Антон Шипулин занимает третье место (568), немец Арнд Пайффер – 4-й (521), словенец Яков Фак – 5-й (519), норвежец Тарьей Бо – 6-й (463).

Еще один россиянин Антон Бабиков расположился на 20-м месте (278), Александр Логинов – 25-й (243), Максим Цветков – 31-й (165), Матвей Елисеев – 33-й (145), Евгений Гараничев – 44-й (90).

Полная таблица общего зачета мужского Кубка мира сезона 2017/18