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    Григорий Родченков: «За фильм о допинге в Сочи-2014 мне дали дорогую квартиру и машину Infiniti»

    Теги телевидение Сочи-2014 допинг сборная России сборная России жен НТВ Григорий Родченков

    Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал о том, что получил за фильм о допинге в Сочи-2014.

    Видеозаписями разговора с Родченковым располагает телеканал «НТВ».

    «Так как события все идут более-менее в нужном направлении, то цена моя растет, несмотря на то, что мой бюджет пришел в истощение. А, плевать.

    За фильм мне платят вот эту квартиру достаточно дорогую и машину последней модели, Infiniti», – сказал Родченков.

    Полную запись разговора с Рочденковым «НТВ» покажет в субботу, 2 декабря.

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