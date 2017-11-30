Григорий Родченков: «За фильм о допинге в Сочи-2014 мне дали дорогую квартиру и машину Infiniti»

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал о том, что получил за фильм о допинге в .

Видеозаписями разговора с Родченковым располагает телеканал .

«Так как события все идут более-менее в нужном направлении, то цена моя растет, несмотря на то, что мой бюджет пришел в истощение. А, плевать.

За фильм мне платят вот эту квартиру достаточно дорогую и машину последней модели, Infiniti», – сказал Родченков.

Полную запись разговора с Рочденковым покажет в субботу, 2 декабря.

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