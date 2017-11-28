СБР: Продолжим работу по защите Вилухиной и Романовой во всех инстанциях

Союз биатлонистов России (СБР) намерен продолжать работу по защите чести и достоинства спортсменок Ольги Вилухиной и Яны Романовой, которых Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах.

«Международный олимпийский комитет опубликовал на своем официальном сайте решение по поводу рассмотрения дела о нарушении допинговых правил Ольгой Вилухиной и Яной Романовой. МОК признал биатлонисток виновными, пожизненно дисквалифицировал спортсменок, а также аннулировал их результаты на олимпийском турнире в Сочи.

Союз биатлонистов России намерен продолжать свою работу по защите чести и достоинства спортсменок во всех соответствующих инстанциях, включая Международный спортивный арбитраж. Конкретные шаги в этом направлении будут предприняты в ближайшее время», – говорится в официальном заявлении СБР.