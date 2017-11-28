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    Ольга Вилухина: «Что за беспредел? Работает жуткий конвейер, нас массово лишают медалей за чистые пробы»

    Теги Сочи-2014 сборная России жен допинг МОК Ольга Вилухина

    Российская биатлонистка Ольга Вилухина прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) о своем пожизненном отстранении от Игр и аннулировании результатов Сочи-2014.

    «Тогда были слезы счастья, сейчас же все наоборот! Что за беспредел? Вы еще не поняли, друзья, что работает какой-то жуткий конвейер? Нас массово лишают медалей! Без шанса на положительный исход.

    Мои медали чистые. Сотни моих проб, взятых за 15 лет в спорте, все отрицательные. И даже та, за которую меня дисквалифицируют! Нас наказывают за чистые пробы. Я была счастлива в Сочи, и эмоции и радость, которую я подарила болельщикам и стране, не отнять! Я буду бороться и пойду до конца!» — написала Вилухина.

    У России отняли 2 серебра в биатлоне. Медалей Сочи все меньше

    У нас отбирают медали, а мы молчим. Просто позор

    «Самая легкая медаль, спал — стал медалистом!»

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