Ольга Вилухина: «Что за беспредел? Работает жуткий конвейер, нас массово лишают медалей за чистые пробы»

Российская биатлонистка Ольга Вилухина прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) о своем пожизненном отстранении от Игр и аннулировании результатов Сочи-2014.

«Тогда были слезы счастья, сейчас же все наоборот! Что за беспредел? Вы еще не поняли, друзья, что работает какой-то жуткий конвейер? Нас массово лишают медалей! Без шанса на положительный исход.

Мои медали чистые. Сотни моих проб, взятых за 15 лет в спорте, все отрицательные. И даже та, за которую меня дисквалифицируют! Нас наказывают за чистые пробы. Я была счастлива в Сочи, и эмоции и радость, которую я подарила болельщикам и стране, не отнять! Я буду бороться и пойду до конца!» — написала Вилухина.

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