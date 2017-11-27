МОК: сосуды с допинг-пробами российских спортсменов можно было вскрыть, не оставляя царапин

Профессор Кристоф Шампод, исследовавший возможность вскрытия сосудов с допинг-пробами швейцарской компании Berlinger, пришел к выводу, что колбы можно было открывать, не оставляя специфических царапин.

В процессе исследования Шампод заметил, что чем больше он вскрывал проб, тем менее заметными становились T-образные царапины на них.

Профессор предположил, что у российских спецслужб было намного больше времени для тренировок, так что они могли вскрывать пробы, не оставляя следов вообще.

МОК пришел к выводу, что по тем пробам, на которых царапин не найдено или они не T-образные, нельзя точно установить факт вскрытия, однако доказано, что такая вероятность существует.

Напомним, что Россия потеряла уже 11 медалей Сочи-2014 на основании доклада Ричарда Макларена и выводов комиссии Дениса Освальда.