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    МОК: сосуды с допинг-пробами российских спортсменов можно было вскрыть, не оставляя царапин

    Теги Сочи-2014 допинг МОК сборная России сборная России жен

    Профессор Кристоф Шампод, исследовавший возможность вскрытия сосудов с допинг-пробами швейцарской компании Berlinger, пришел к выводу, что колбы можно было открывать, не оставляя специфических царапин.

    В процессе исследования Шампод заметил, что чем больше он вскрывал проб, тем менее заметными становились T-образные царапины на них.

    Профессор предположил, что у российских спецслужб было намного больше времени для тренировок, так что они могли вскрывать пробы, не оставляя следов вообще.

    МОК пришел к выводу, что по тем пробам, на которых царапин не найдено или они не T-образные, нельзя точно установить факт вскрытия, однако доказано, что такая вероятность существует.

    Напомним, что Россия потеряла уже 11 медалей Сочи-2014 на основании доклада Ричарда Макларена и выводов комиссии Дениса Освальда.

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