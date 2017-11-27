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    Дмитрий Песков: «Победа в Сочи-2014 навеки останется за нашими спортсменами-героями»

    Теги Сочи-2014 допинг МОК сборная России сборная России жен Дмитрий Песков

    Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал тот факт, что Россия опустилась на третье место в медальном зачете Сочи-2014.

    Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) признала несколько российских спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2014. В итоге российская команда на данный момент была лишена семи медалей, три из которых – золотые.

    «Состоявшуюся победу украсть очень сложно, тем более такую победу, которая навеки останется за нашей сборной, за нашими спортсменами-героями.

    Что касается решений [о лишении медалей], которые принимаются, то они подлежат глубокому, спокойному и трезвому анализу.

    Главное, дальше предстоит весьма настойчиво и энергично принимать всевозможные меры, предусмотренные законом, для защиты законных интересов наших спортсменов в полном взаимодействии с международными спортивными организациями», – сказал Песков.

    У России отняли еще 2 золота Сочи. Мы потеряли лидерство в медальном зачете

    У нас отбирают медали, а мы молчим. Просто позор

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