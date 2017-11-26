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    Адвокат Родченкова: «Мутко просил проколоть пробирку с мочой украинца, чтобы выиграл российский спортсмен»

    Теги Виталий Мутко Сочи-2014 допинг МОК сборная России сборная России жен Юрий Нагорных Григорий Родченков Самуэль Шмид

    Джим Уолден, адвокат экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, рассказал об участии вице-премьера России Виталия Мутко в допинговой системе, которая, возможно, существовала в стране.

    «Могу сказать, что это основная тема показаний Родченкова, которые были представлены комиссии Шмида на 50 страницах.

    Есть много доказательств, которые я мог бы довести до вашего сведения. Например, Родченков провел три встречи с Мутко в Сочи-2014. Я так понял, Мутко рассматривал возможность оставить сочинскую лабораторию и после Игр. Могу даже сказать, что встреча проходила в отеле «Азимут». И однажды там были журналисты.

    Встреча проходила в помещении с закрытым доступом, но там был застекленный балкон, где Григорий беседовал с Мутко и Юрием Нагорных. Григорий полагает, что репортеры могли их заснять.

    Мутко прибыл в олимпийскую деревню. У Григория остались записи, которые он делал для Мутко. Одна из них рассказывает, что может произойти после перепроверки образцов, взятых на Олимпиаде.

    Существует сотни свидетельств, касающихся Мутко и Нагорных.

    Есть одна вещь, которая меня больше всего возмутила и шокировала в разговоре, состоявшемся в 2013 году. Предполагалось, что Родченков должен проколоть пробирку с мочой украинского спортсмена, чтобы она выглядела грязной и чтобы российский спортсмен победил. Мой клиент нашел причину не делать этого. Об этом будет рассказано подробнее, когда выйдет отчет комиссии Шмида», – сказал Уолден.

    У нас отбирают медали, а мы молчим. Просто позор

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