Томас Бах: «Какое бы решение МОК ни принял по вопросу участия России в Играх-2018, оно будет справедливым»

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация примет справедливое решение по вопросу участия России в Олимпийских играх 2018 года.

«Мы не знаем, какими будут результаты работы комиссии Шмида по допинговой системе в России.

Прежде всего, еще раз подчеркну, что в результате работы двух этих комиссий мы завершаем справедливую процедуру и следуем надлежащему процессу, на который имеет право любая организация или отдельный человек.

После этого процесса мы сможем принять решение. Я не знаю, каким оно будет, но это будет справедливое решение.

Некоторые думают, что могут повлиять на него, они попытаются оказать давление на Исполком МОК. Но они ошибаются.

Именно для таких решений и существует Исполком МОК. 15 опытных членов рассмотрят факты, выводы комиссий, а затем примут справедливое решение в отношении участия России в Пхенчхане-2018.

Это касается любого вопроса, который мы рассматриваем», – сказал Бах.

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