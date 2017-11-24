Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Томас Бах: «Какое бы решение МОК ни принял по вопросу участия России в Играх-2018, оно будет справедливым»

    Теги МОК сборная России сборная России жен Томас Бах Пхенчхан-2018

    Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация примет справедливое решение по вопросу участия России в Олимпийских играх 2018 года.

    «Мы не знаем, какими будут результаты работы комиссии Шмида по допинговой системе в России.

    Прежде всего, еще раз подчеркну, что в результате работы двух этих комиссий мы завершаем справедливую процедуру и следуем надлежащему процессу, на который имеет право любая организация или отдельный человек.

    После этого процесса мы сможем принять решение. Я не знаю, каким оно будет, но это будет справедливое решение.

    Некоторые думают, что могут повлиять на него, они попытаются оказать давление на Исполком МОК. Но они ошибаются.

    Именно для таких решений и существует Исполком МОК. 15 опытных членов рассмотрят факты, выводы комиссий, а затем примут справедливое решение в отношении участия России в Пхенчхане-2018.

    Это касается любого вопроса, который мы рассматриваем», – сказал Бах.

    У России отняли еще 2 золота Сочи. Мы потеряли лидерство в медальном зачете

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться