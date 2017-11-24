Владимир Брынзак о возможном отстранении России от Игр-2018: «Вор должен сидеть в тюрьме»

Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал возможное отстранение сборной России от участия в Олимпиаде-2018 из-за допинговой системы в стране.

– Я на самом деле не знаю всех фактов, но есть такая поговорка: «Вор должен сидеть в тюрьме». Если там есть факты, подтверждающие обвинение в употреблении спортсменами запрещенных препаратов, то тогда наказание будет справедливым.

Если же нет, то можно доказать свою невиновность, как мы сделали в ситуации с Ольгой Абрамовой. Мы выиграли суд в Лозанне и доказали, что правда на нашей стороне. Так же и сейчас есть два варианта: виноват – отвечай, не виноват – борись.

– Повлияет ли отсутствие россиян на результаты украинских спортсменов?

– Давно прошли те времена, когда мы ждали чужих ошибок. Нам нужно приехать в своей лучшей форме, чтобы все боялись и знали, что мы можем выиграть, потому что мы – сильная команда, – сказал Брынзак.