Александр Тихонов: «Я бы поехал на Олимпиаду под нейтральным флагом»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что российская сторона должна разбираться со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в судебном порядке.

«Нужно задать вопрос Мутко: «Как Родченков, который пытался покончить жизнь самоубийством, много лет руководил лабораторией?» Чистая вина Мутко. Другого я не могу сказать. Его пытались предупредить, в том числе я. 10 лет назад я сказал: «Настанет тот день, когда мы опозоримся на весь мир». Так это и произошло.

Я не понимаю, почему наша страна не судится с WADA. Например, в Беларуси двух человек отстранили от Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Они подали в суд. Выиграли все судебные заседания. Никакого шума и не было», – сказал Тихонов.

Также экс-глава Союза биатлонистов России (СБР) поделился мнением насчет выступления сборной в Пхенчхане-2018 под нейтральным флагом.

«Нужно собрать олимпийское собрание в нашей стране. Пригласить не двух-трех человек, а целую комиссию из спортсменов.

Хотят ли они выступать под нейтральным флагом? Хотят ли они стать олимпийскими чемпионами? Если наш спортсмен займет первое место, все равно все будут знать, что он из России. Если бы я был на их месте, я бы поехал под нейтральным флагом», – добавил специалист.

Россия не поедет на Олимпиаду без флага. Это плохая идея