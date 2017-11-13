Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Вольфганг Пихлер: «Зайцева всегда была чиста, уверен в ней на 200 процентов»

    Теги Ольга Зайцева Сочи-2014 сборная России жен допинг Яна Романова Вольфганг Пихлер

    Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер заявил, что двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева не может быть причастна к манипуляциям с допинг-пробами в Сочи-2014.

    Ранее сообщалось, что в результате перепроверок допинг-проб участников Олимпийских игры в Сочи на пробирке Зайцевой обнаружены царапины.

    «Ольга всегда была чистым спортсменом и всегда выступала против использования допинга, как и Яна Романова.

    Мы с ними долго работали, и я их прекрасно знаю. Я могу говорить только о том, что мне известно, но для меня никогда не возникал вопрос относительно их честности.

    Насчет Зайцевой и Романовой я уверен на 200 процентов», – сказал Пихлер.

    Допинг в олимпийском биатлоне: трое наказаны, трое ждут

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться