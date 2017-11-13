Вольфганг Пихлер: «Зайцева всегда была чиста, уверен в ней на 200 процентов»

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер заявил, что двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева не может быть причастна к манипуляциям с допинг-пробами в Сочи-2014.

Ранее сообщалось, что в результате перепроверок допинг-проб участников Олимпийских игры в Сочи на пробирке Зайцевой обнаружены царапины.

«Ольга всегда была чистым спортсменом и всегда выступала против использования допинга, как и Яна Романова.

Мы с ними долго работали, и я их прекрасно знаю. Я могу говорить только о том, что мне известно, но для меня никогда не возникал вопрос относительно их честности.

Насчет Зайцевой и Романовой я уверен на 200 процентов», – сказал Пихлер.

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