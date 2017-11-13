Александр Кравцов: «Информация о царапинах на пробах Зайцевой не соответствует действительности»
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов прокомментировал информацию о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) предъявил обвинения в нарушении антидопинговых правил россиянке Ольге Зайцевой.
Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил о том, что на пробирках с пробами Зайцевой, взятых в Сочи-2014, обнаружены царапины. Предполагалось, что слушания по делу двукратной олимпийской чемпионки будут проведены в конце ноября.
«Информация о царапинах на пробах Зайцевой не соответствует действительности.
В Лозанне ее дело не заслушивалось, текущее разбирательство касается только двух спортсменок – Ольги Вилухиной и Яны Романовой», – сказал Кравцов.
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