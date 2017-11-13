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    Дмитрий Губерниев: «Зайцева причастна к подмене проб в Сочи? Какие же вы мерзавцы и скоты, господа, сочинившие такое»

    Теги Ольга Зайцева Сочи-2014 сборная России жен допинг МОК Дмитрий Губерниев

    Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением насчет информации о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) предъявил обвинения в нарушении антидопинговых правил российской биатлонистке Ольге Зайцевой.

    «Ольга Зайцева причастна к подмене проб в Сочи? Какие же вы мерзавцы и скоты, господа, сочинившие такое!

    Зайка, мы с тобой! Родная наша!» – написал Губерниев.

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