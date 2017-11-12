Вольфганг Пихлер: «Ко мне никто не обращался из WADA и МОК. Никакой информации я не предоставлял»

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфанг Пихлер сообщил, что не был информатором WADA по допинговому скандалу в Сочи-2014.

«Ко мне никто не обращался ни из WADA, ни из МОК. Никакой информации я не предоставлял.

Мне кажется, что Романова чиста. Про другую спортсменку я не могу знать наверняка, она не была постоянно у меня на глазах. Но что касается Яны, я продолжаю считать, что все мои спортсмены на Олимпиаде были чистыми», – рассказал Пихлер.

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