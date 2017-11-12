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    Вольфганг Пихлер: «Ко мне никто не обращался из WADA и МОК. Никакой информации я не предоставлял»

    Теги Сочи-2014 сборная России сборная России жен допинг Яна Романова Ольга Вилухина WADA Вольфганг Пихлер РУСАДА

    Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфанг Пихлер сообщил, что не был информатором WADA по допинговому скандалу в Сочи-2014.

    «Ко мне никто не обращался ни из WADA, ни из МОК. Никакой информации я не предоставлял.

    Мне кажется, что Романова чиста. Про другую спортсменку я не могу знать наверняка, она не была постоянно у меня на глазах. Но что касается Яны, я продолжаю считать, что все мои спортсмены на Олимпиаде были чистыми», – рассказал Пихлер.

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