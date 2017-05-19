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    Президент WADA: «Ситуация с РУСАДА не должна повлиять на участие россиян в Олимпиаде-2018»

    Теги сборная России сборная России жен допинг WADA Крэйг Риди РУСАДА Пхенчхан-2018

    Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди заявил, что ситуация с восстановлением РУСАДА в правах не должна повлиять на участие россиян в Пхенчхане-2018.

    «Мы хотим, чтобы РУСАДА занималась проведением допинг-тестов российских спортсменов, но это также будут делать и структуры WADA. Мы хотим, чтобы все спортсмены на Олимпийских играх в Пхенчхане были чистыми.

    Сам факт того, что РУСАДА пока не является частью WADA, не должен стать причиной того, что российские спортсмены не смогут принять участие в Играх», – сказал Риди.

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