Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди заявил, что ситуация с восстановлением РУСАДА в правах не должна повлиять на участие россиян в Пхенчхане-2018.

«Мы хотим, чтобы РУСАДА занималась проведением допинг-тестов российских спортсменов, но это также будут делать и структуры WADA. Мы хотим, чтобы все спортсмены на Олимпийских играх в Пхенчхане были чистыми.

Сам факт того, что РУСАДА пока не является частью WADA, не должен стать причиной того, что российские спортсмены не смогут принять участие в Играх», – сказал Риди.