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    Александр Кравцов: «Не будем добровольно отказываться от ЧМ-2021, рассмотрим возможность обращения в суд»

    Теги СБР IBU Александр Кравцов ЧМ-2021

    Глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов заявил, что организация может обратиться в суд в связи с лишением права проведения ЧМ-2021 в Тюмени.

    Напомним, что исполком Международного союза биатлонистов (IBU) предложил российской стороне добровольно отказаться от проведения турнира.

    «Мы абсолютно точно не будем добровольно отказываться от проведения чемпионата мира. Нет ничего смешнее унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла.

    Мы оставляем за собой право использовать юридическую практику в вопросах, которые сегодня были вынесены на конгрессе. Мы будем рассматривать возможность обращения в суд», – сказал Кравцов.

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