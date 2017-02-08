Александр Кравцов: «Не будем добровольно отказываться от ЧМ-2021, рассмотрим возможность обращения в суд»
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов заявил, что организация может обратиться в суд в связи с лишением права проведения ЧМ-2021 в Тюмени.
Напомним, что исполком Международного союза биатлонистов (IBU) предложил российской стороне добровольно отказаться от проведения турнира.
«Мы абсолютно точно не будем добровольно отказываться от проведения чемпионата мира. Нет ничего смешнее унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла.
Мы оставляем за собой право использовать юридическую практику в вопросах, которые сегодня были вынесены на конгрессе. Мы будем рассматривать возможность обращения в суд», – сказал Кравцов.
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