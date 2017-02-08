Глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов заявил, что организация может обратиться в суд в связи с лишением права проведения ЧМ-2021 в Тюмени.

Напомним, что исполком Международного союза биатлонистов (IBU) предложил российской стороне добровольно отказаться от проведения турнира.

«Мы абсолютно точно не будем добровольно отказываться от проведения чемпионата мира. Нет ничего смешнее унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла.

Мы оставляем за собой право использовать юридическую практику в вопросах, которые сегодня были вынесены на конгрессе. Мы будем рассматривать возможность обращения в суд», – сказал Кравцов.