Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает, что Мартен Фуркад должен был понести дисквалификацию за нарушение правил в масс-старте Холменколлена.

«По мне, профессионал такого уровня должен сам сниматься с соревнований, раз нарушил правила – это прецедент, это ненормально.

И дело не в Фуркаде, дело в руководстве Международного союза биатлонистов. Вспомните, как на чемпионате мира в Южной Корее Бьорндален и еще несколько спортсменов ушли за пределы трассы, нарушив правила. Андерс Бессеберг первым запретил их дисквалифицировать!» – рассказал Тихонов.