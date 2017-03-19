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    Александр Тихонов: «Профессионал уровня Фуркада должен сам сниматься с соревнований, раз нарушил правила»

    Теги Уле Эйнар Бьорндален Александр Тихонов Кубок мира сборная Норвегии сборная Франции IBU Андерс Бессеберг Мартен Фуркад

    Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает, что Мартен Фуркад должен был понести дисквалификацию за нарушение правил в масс-старте Холменколлена.

    «По мне, профессионал такого уровня должен сам сниматься с соревнований, раз нарушил правила – это прецедент, это ненормально.

    И дело не в Фуркаде, дело в руководстве Международного союза биатлонистов. Вспомните, как на чемпионате мира в Южной Корее Бьорндален и еще несколько спортсменов ушли за пределы трассы, нарушив правила. Андерс Бессеберг первым запретил их дисквалифицировать!» – рассказал Тихонов.

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