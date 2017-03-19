Фуркад обошел Шемпа в зачете масс-стартов и завоевал все Малые глобусы в сезоне
Французский биатлонист Мартен Фуркад благодаря победе в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене одержал победу в зачете дисциплины. Россиянин Антон Шипулин занял 3-е место.
Кубок мира
Зачет масс-стартов
Мужчины
После 5 гонок из 5
1. Мартен Фуркад (Франция) – 248
2. Симон Шемп (Германия) – 231
3. Антон Шипулин (Россия) – 177
4. Жан-Гийом Беатрикс (Франция) – 168
5. Эрик Лессер (Германия) – 165
6. Йоханнес Бо (Норвегия) – 150
7. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 147
8. Арнд Пайффер (Германии) – 141
9. Антон Бабиков (Россия) – 140
10. Бенедикт Долль (Германия) – 134
19. Максим Цветков (Россия) – 92...
22. Евгений Гараничев (Россия) – 90
28. Матвей Елисеев (Россия) – 64...
36. Дмитрий Малышко (Россия) – 24
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