Фуркад обошел Шемпа в зачете масс-стартов и завоевал все Малые глобусы в сезоне

Французский биатлонист Мартен Фуркад благодаря победе в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене одержал победу в зачете дисциплины. Россиянин Антон Шипулин занял 3-е место.

Кубок мира

Зачет масс-стартов

Мужчины

После 5 гонок из 5

1. Мартен Фуркад (Франция) – 248

2. Симон Шемп (Германия) – 231

3. Антон Шипулин (Россия) – 177

4. Жан-Гийом Беатрикс (Франция) – 168

5. Эрик Лессер (Германия) – 165

6. Йоханнес Бо (Норвегия) – 150

7. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 147

8. Арнд Пайффер (Германии) – 141

9. Антон Бабиков (Россия) – 140

10. Бенедикт Долль (Германия) – 134

19. Максим Цветков (Россия) – 92...

22. Евгений Гараничев (Россия) – 90

28. Матвей Елисеев (Россия) – 64...

36. Дмитрий Малышко (Россия) – 24