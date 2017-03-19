Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Фуркад обошел Шемпа в зачете масс-стартов и завоевал все Малые глобусы в сезоне

    Теги Уле Эйнар Бьорндален Кубок мира сборная России сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции Антон Шипулин Арнд Пайффер Мартен Фуркад Симон Шемп Эрик Лессер Евгений Гараничев Жан-Гийом Беатрикс Дмитрий Малышко Бенедикт Долль масс-старт Антон Бабиков Максим Цветков Йоханнес Бо Матвей Елисеев

    Французский биатлонист Мартен Фуркад благодаря победе в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене одержал победу в зачете дисциплины. Россиянин Антон Шипулин занял 3-е место.

    Кубок мира

    Зачет масс-стартов

    Мужчины

    После 5 гонок из 5

    1. Мартен Фуркад (Франция) – 248
    2. Симон Шемп (Германия) – 231
    3. Антон Шипулин (Россия) – 177
    4. Жан-Гийом Беатрикс (Франция) – 168
    5. Эрик Лессер (Германия) – 165
    6. Йоханнес Бо (Норвегия) – 150
    7. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 147
    8. Арнд Пайффер (Германии) – 141
    9. Антон Бабиков (Россия) – 140
    10. Бенедикт Долль (Германия) – 134
    19. Максим Цветков (Россия) – 92...
    22. Евгений Гараничев (Россия) – 90
    28. Матвей Елисеев (Россия) – 64...
    36. Дмитрий Малышко (Россия) – 24

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться