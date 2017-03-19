Французский биатлонист Мартен Фуркад установил рекорд по количеству подиумов на этапах Кубка мира в одном сезоне.

Фуркад в 26 гонках 22 раза поднимался на пьедестал почета (14-3-5), таким образом, он был в тройке лучших в 84 процентах случаях. Причем больше половины из личных гонок Кубка мира Фуркад выиграл (54 процента).

Худшим результатом за сезон для француза стало 8-е место в спринте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

По количеству побед за сезон Фуркад сравнялся с шведской биатлонисткой Магдаленой Форсберг.

Также француз стал шестикратным обладателем Большого хрустального глобуса вслед за Форсберг и норвежцем Уле Эйнаром Бьорндаленом. Он, как и шведка, завоевал шесть трофеев подряд.