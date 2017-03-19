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    У Фуркада новый рекорд: 22 подиума в 26 гонках; он повторил достижение Форсберг по количеству побед за сезон

    Теги Уле Эйнар Бьорндален Кубок мира сборная Норвегии сборная Франции сборная Швеции жен рекорды Магдалена Форсберг Мартен Фуркад

    Французский биатлонист Мартен Фуркад установил рекорд по количеству подиумов на этапах Кубка мира в одном сезоне.

    Фуркад в 26 гонках 22 раза поднимался на пьедестал почета (14-3-5), таким образом, он был в тройке лучших в 84 процентах случаях. Причем больше половины из личных гонок Кубка мира Фуркад выиграл (54 процента).

    Худшим результатом за сезон для француза стало 8-е место в спринте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

    По количеству побед за сезон Фуркад сравнялся с шведской биатлонисткой Магдаленой Форсберг.

    Также француз стал шестикратным обладателем Большого хрустального глобуса вслед за Форсберг и норвежцем Уле Эйнаром Бьорндаленом. Он, как и шведка, завоевал шесть трофеев подряд.

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