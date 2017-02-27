Российский биатлонист Антон Шипулин сообщил, что планирует готовиться к олимпийскому отдельно от сборной, несмотря на заявление тренерского штаба команды.

— Прокомментируйте слова Тихонова: «Будем еще раз просить Антона, чтобы вернулся в команду, отбросив личные амбиции». Согласны с ним?

— Не согласен. Я уже готовился в команде более шести-семи лет, а последние три года готовлюсь индивидуально. Понимаю, чтобы мне было комфортно, чтобы мой результат был более серьезным, мне нужна именно индивидуальная подготовка.

В команде нет такого подхода тренера к спортсмену, он не может работать с каждым больше и качественнее. Сейчас у меня самый лучший тренер по функциональной подготовке Андрей Крючков, самый лучший тренер по стрелковой подготовке Андрей Гербулов. Нам очень комфортно, а если я вернусь в команду, то мой результат сразу упадет.

— То есть вы продолжите тренироваться индивидуально?

— Не могу сказать на сто процентов, еще не общался на эту тему с руководством. Буду очень сильно просить, чтобы продолжили тренироваться индивидуально, как сейчас и происходит, – рассказал Шипулин.