Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов подвел итоги чемпионата мира в австрийском Хохфильцене.

«Конечно, хотелось бы в Хохфильцене завоевать две золотые медали. Это было бы реальным и достижимым результатом, гарантировавшим второе общекомандное место.

У Антона были моменты в личных гонках, чтобы бороться за победу. Я подарил ему книгу и написал: «Это последний раз, когда у тебя четвертое место». Если он правильно подведет себя к Олимпиаде, то получит реальный шанс на самый высокий результат.

Мы можем рассчитывать на лучшую готовность и всей нашей золотой четверки и хорошие результаты Жени Гараничева, Матвея Елисеева и даже Димы Малышко, если он изменит свое отношение к спорту.

К Олимпиаде мы можем собрать неплохую команду. Будем еще раз просить Антона, чтобы вернулся в команду, отбросив личные амбиции. Олимпиада – это Олимпиада, и лидер команды должен готовиться с ней.

Вчера мы больше часа обсуждали итоги чемпионата мира с Александром Михайловичем Кравцовым. Наши мнения во многих вопросах, особенно по проблемам женской команды и тренерского коллектива, совпадают.

Надо будет закончить сезон и спокойно посмотреть, что можно сделать до Олимпиады, чтобы достойно выступить в Корее. Наше спортивное руководство занимается исключительно чемпионатом мира по футболу-2018.

Желания восстанавливать в статусе РУСАДА, федерации легкой и тяжелой атлетики и подготовка к Олимпиаде-2018 отошли на второй план. Активных действий в этих направлениях мы от Мутко и его окружения не видим», – написал Тихонов.

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