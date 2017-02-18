Тихонов подарил Шипулину свою шубу после победы россиян в эстафете

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов подарил российскому биатлонисту Антону Шипулину свою шубу за победу на чемпионате мира в Хохфильцене.

Напомним, что сегодня сборная России выиграла золото в эстафете.

«Антон заработал. Сегодня они красавцы. То, что ребята показали – это просто здорово. Тут вопросов нет никаких – надевай», – сказал Тихонов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Шипулин вернул Тихонову шубу и заявил, что примет подарок позже.

«Спасибо. Давайте верну, вы сейчас замерзнете. Уже возраст, вдруг заболеете, а наших ветеранов надо беречь. После соревнований этот процесс проведем», – отметил Шипулин.

«Я не отказывался от шубы, просто не дал Александру Ивановичу замерзнуть. Так что приму подарок. Мы с ним еще поговорим, чтобы выставить шубу на благотворительный аукцион», – цитирует Шипулина ТАСС.