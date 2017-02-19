К сезону-2017/18 сборные России будут тренироваться единой командой без разделения на группы

Главный тренер сборной России Александр Касперович сообщил, что при подготовке к сезону-2017/18 в команде не будет деления на группы.

«Мы много на эту тему говорили, и перед Олимпиадой руководство министерства спорта поставило нам задачу, чтобы была единая команда, без разделения на группы.

Другой вопрос, как мы будем формировать эту группу тренеров. Он будет решаться в апреле», – рассказал Касперович.

Напомним, что мужская сборная России готовилась к текущему сезону в составе трех групп – Рикко Гросса, Андрея Падина и Андрея Крючкова. Женская сборная России делилась на группы Виталия Норицына и Валерия Медведцева.