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    К сезону-2017/18 сборные России будут тренироваться единой командой без разделения на группы

    Теги Рикко Гросс сборная России сборная России жен Валерий Медведцев Александр Касперович Пхенчхан-2018 Виталий Норицын Андрей Падин Андрей Крючков

    Главный тренер сборной России Александр Касперович сообщил, что при подготовке к сезону-2017/18 в команде не будет деления на группы.

    «Мы много на эту тему говорили, и перед Олимпиадой руководство министерства спорта поставило нам задачу, чтобы была единая команда, без разделения на группы.

    Другой вопрос, как мы будем формировать эту группу тренеров. Он будет решаться в апреле», – рассказал Касперович.

    Напомним, что мужская сборная России готовилась к текущему сезону в составе трех групп – Рикко Гросса, Андрея Падина и Андрея Крючкова. Женская сборная России делилась на группы Виталия Норицына и Валерия Медведцева.

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