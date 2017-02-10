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    Вольфганг Пихлер: «Глазырина тренировалась без меня в Ижевске, контролировать ситуацию там я не мог»

    Теги сборная России жен допинг Екатерина Глазырина Вольфганг Пихлер

    Бывший старший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер прокомментировал временное отстранение россиянки Екатерины Глазыриной из-за подозрений в нарушениях антидопинговых правил.

    «Насколько я понимаю, возможное нарушение антидопинговых правил могло произойти в Ижевске в декабре 2013 года. Там она работала со своим личным тренером.

    Меня там не было, и контролировать ситуацию я не мог. Позже Глазырина приехала в Рупольдинг, выступала там и проходила допинг-контроль под контролем WADA», – сказал Пихлер.

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