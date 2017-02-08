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    Вольфганг Пихлер: «Вижу только одно решение: годичное отстранение сборной России»

    Теги Сочи-2014 сборная России сборная России жен допинг МОК IBU Вольфганг Пихлер Пхенчхан-2018 Ричард Макларен

    Главный тренер сборной Швеции Вольфганг Пихлер поделился ожиданиями от конгресса Международного союза биатлонистов (IBU) и заявил, что сборную России нужно отстранить на один год.

    «На Кубке мира мы были близки к тому, чтобы спортсмены организовали бойкот. Давление достаточно высокое давление для того, чтобы сейчас что-нибудь было сделано. Думаю, что IBU будет вынужден действовать.

    IBU финансово поддерживает огромное количество стран, поэтому я очень надеюсь, что изменения в правилах будут сделаны прямо сейчас. С должными правилами каждый хорошо задумается, использовать ли допинг еще раз.

    Они (IBU – прим. Sports.ru) ничего с этим не делают. Если ты используешь допинг, например, эритропоэтин, то должен быть отстранен пожизненно. Один случай – минус одна квота, два-три случая – годичное отстранение сборной.

    Если в докладе Макларена написана правда, и Россия манипулировала допинг-тестами в Сочи, то я вижу только одно решение: годичное отстранение сборной России, в том числе на Игры-2018», – сказал Пихлер.

    Также тренер отметил, что ему не нравится решение Международного олимпийского комитета (МОК), который переложил антидопинговые дела по Сочи-2014 на международные федерации.

    «Такие решения должны принимать не федерации – это ответственность МОК», – сказал специалист.

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