Главный тренер сборной Швеции Вольфганг Пихлер поделился ожиданиями от конгресса Международного союза биатлонистов (IBU) и заявил, что сборную России нужно отстранить на один год.

«На Кубке мира мы были близки к тому, чтобы спортсмены организовали бойкот. Давление достаточно высокое давление для того, чтобы сейчас что-нибудь было сделано. Думаю, что IBU будет вынужден действовать.

IBU финансово поддерживает огромное количество стран, поэтому я очень надеюсь, что изменения в правилах будут сделаны прямо сейчас. С должными правилами каждый хорошо задумается, использовать ли допинг еще раз.

Они (IBU – прим. Sports.ru) ничего с этим не делают. Если ты используешь допинг, например, эритропоэтин, то должен быть отстранен пожизненно. Один случай – минус одна квота, два-три случая – годичное отстранение сборной.

Если в докладе Макларена написана правда, и Россия манипулировала допинг-тестами в Сочи, то я вижу только одно решение: годичное отстранение сборной России, в том числе на Игры-2018», – сказал Пихлер.

Также тренер отметил, что ему не нравится решение Международного олимпийского комитета (МОК), который переложил антидопинговые дела по Сочи-2014 на международные федерации.

«Такие решения должны принимать не федерации – это ответственность МОК», – сказал специалист.