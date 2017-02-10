Глазырина временно отстранена от соревнований на основании доклада Макларена

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина временно отстранена от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.

Рабочая группа Международного союза биатлонистов (IBU) провела проверку информации, указанной в докладе независимой группы Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. На основе данной проверки был сделан вывод о том, что несколько проб спортсменки могли содержать запрещенные препараты, а с пробами, которые брало РУСАДА, могли производиться манипуляции.

Отстранение Глазыриной вступило в силу сегодня и продлится до тех пор, пока IBU не примет окончательное решение по данному делу.

Напомним, что россиянка должна была выступить в спринте на чемпионате мира в Хохфильцене, но утром ее в стартовом протоколе заменила Ирина Услугина.

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